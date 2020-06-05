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Кількість безробітних за рік зросла на 48% - Держслужба зайнятості

На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості з першого дня реєстрації в службі зайнятості
Кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості (ДСЗ), станом на 4 травня 2020 року становила 456,8 тис. осіб, що на 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року.
Кількість безробітних за рік зросла на 48% - Держслужба зайнятості Фото: interia.pl

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державної служби зайнятості.

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня, по кінець квітня, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян. З них 21 квітня статус безробітного отримали 6,0 тис. осіб; 22 квітня - 6,2 тис. осіб; 23 квітня - 7,1 тис. осіб; 24 квітня - 6,6 тис. осіб; 27 квітня - 8,2 тис. осіб; 28 квітня - 7,1 тис. осіб; 29 квітня - 7,1 тис. осіб; 30 квітня - 6,2 тис. осіб.

За інформацією ДСЗ, людина, яка втратила роботу, може звернутися до будь-якого, зручного для її відвідування, центру зайнятості. На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості з першого дня реєстрації в службі зайнятості. Реєстрація в службі теж спрощена - людині потрібно подати лише дві заяви - про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Як повідомлялося, розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально, він залежить від страхового стажу людини, її заробітної плати та причини звільнення. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину становить 1000 грн на місяць. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто це не більше 8 408 грн на місяць. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку - 720 календарних днів.

Нагадаємо, що у "Дії" з’явилась послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю

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06 05 2020 14:44
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