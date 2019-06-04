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Дослідники виявили найвище у світі тропічне дерево

Місцевий альпініст Ундінг Жамі, який залазив на верхівку, сказав, що це "страшне і вітряне" сходження
Вчені з Великої Британії та Малайзії стверджують, що виявили найвище у світі тропічне дерево
Дослідники виявили найвище у світі тропічне дерево Фото:Twitter

Дерево висотою понад 100 метрів знайшли у тропічному лісі на острові Борнео. Щоб виміряти висоту, вченим довелося піднятися на верхівку з рулеткою. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на ВВС.

Дерево вже отримало власну назву Menara, що в перекладі з малайської означає "вежа". Воно належить до виду Shorea faguetiana, або жовтих меранті. 

Деревина цього виду високо цінується і вирубка йде по всьому Борнео. Однак рекордсмен зростає в заповіднику Данум, що і врятувало його від знищення. 

Місцевий альпініст Ундінг Жамі, який залазив на верхівку, сказав, що це "страшне і вітряне" сходження.

"Але чесно кажучи, погляд з вершини був неймовірним. Я не знаю, що сказати, крім того, що це було дуже, дуже, дуже цікаво" - сказав він.

Дослідниця з Університету Ноттінгема зазначила, що знахідка є важливою і її варто оберігати. Вважається, що це дерево також може бути найвищою квітковою рослиною у світі.

Високі дерева зазвичай шукають з літака за допомогою лазерного сканування. Але для отримання точної інформації про розміри, вченим завжди доводиться вдаватися до старої добро рулетки. 

Попри значні розміри, "Вежа" трохи не дотягує до звання "найвищого" дерева у світі. За останніми даними, найвищою визнана секвойя Гіперіон, яка росте в парку Редвуд в Каліфорнії, США. Її висота становить 115,61 метра.

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06 04 2019 16:26
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