У Британію постачають контрабандну деревину з рф – The Times

Для зведення будинків у Великій Британії використовується незаконно ввезена російська деревина.

Зокрема австралійська компанія Source Certain може визначити місце зростання деревини, вивчаючи особливості її атомної структури.

"Це як внутрішній штрих-код. Те, що на ній відбито, є прямим відображенням місця її зростання", - наголосив засновник компанії Кемрон Скаддінг.

Під час дослідження понад 3000 зразків деревини з британської будівельної галузі, команда Скаддінга з'ясувала, що понад 10% з них мали інше походження або були інших порід, ніж зазначав продавець. З тих, що мали інше походження, три чверті були з Росії.

"Після вторгнення росії в Україну у 2022 році імпорт російської та білоруської фанери та деревини до Великої Британії та інших європейських країн став незаконним. Однак заборона призвела до буму контрабанди, коли постачальники деревини видавали російську деревину за естонську та з інших країн Балтії. У росії лісові плантації є державною власністю, а це означає, що доходи від контрабанди деревини безпосередньо сприяють військовим діям росії", - нагадали у The Times.

Зазначається, що в лютому слідчі з некомерційної організації Earthsight з'ясували, що з моменту введення санкції до Європи контрабандою було ввезено деревини на суму майже 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Згідно з аналізом Source Certain, ця деревина потрапляє саме в будівельну галузь Британії.