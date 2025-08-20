Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Британію постачають контрабандну деревину з рф – The Times

20 серпня 2025, 12:33
Фото: depositphotos / lucidwaters
Австралійська компанія Source Certain може визначити місце зростання деревини, вивчаючи особливості її атомної структури.
Для зведення будинків у Великій Британії використовується незаконно ввезена російська деревина.
 
Про це заявили аналітики ланцюгів постачання, передає The Times. 
 
Зокрема австралійська компанія Source Certain може визначити місце зростання деревини, вивчаючи особливості її атомної структури. 
 
"Це як внутрішній штрих-код. Те, що на ній відбито, є прямим відображенням місця її зростання", - наголосив засновник компанії Кемрон Скаддінг.
 
Під час дослідження понад 3000 зразків деревини з британської будівельної галузі, команда Скаддінга з'ясувала, що понад 10% з них мали інше походження або були інших порід, ніж зазначав продавець. З тих, що мали інше походження, три чверті були з Росії. 
 
"Після вторгнення росії в Україну у 2022 році імпорт російської та білоруської фанери та деревини до Великої Британії та інших європейських країн став незаконним. Однак заборона призвела до буму контрабанди, коли постачальники деревини видавали російську деревину за естонську та з інших країн Балтії. У росії лісові плантації є державною власністю, а це означає, що доходи від контрабанди деревини безпосередньо сприяють військовим діям росії", - нагадали у The Times.
 
Зазначається, що в лютому слідчі з некомерційної організації Earthsight з'ясували, що з моменту введення санкції до Європи контрабандою було ввезено деревини на суму майже 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Згідно з аналізом  Source Certain, ця деревина потрапляє саме в будівельну галузь Британії. 
 
Своєю чергою представник Міністерства охорони навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства сказав:
 
"Щоб позбавити росію засобів для фінансування своєї незаконної війни, Велика Британія заборонила імпорт сотень продуктів і товарів з росії, включаючи деревину, і ми дуже серйозно ставимося до всіх потенційних порушень наших санкцій".
 
Також керівник відділу розслідувань у сфері деревини в Earthsight Тара Ганеш наголосила, що заяви Source Certain не були "несподіванкою".
 
"У нашій роботі ми бачили, що особи, які відмивають російську деревину, регулярно пропонують навмисно неправильно задекларовані походження врожаю з поставками деревини, щоб обійти закони. Влада повинна терміново посилити контроль і закрити лазівки в політиці, щоб покласти край незаконному імпорту. Неробіння цього не тільки допомагає наповнювати кишені недобросовісних ділків, але й підриває легальний бізнес", - сказала Ганеш.

 

деревинавійна в Україніросія окупанти

