Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, вистріливши на 4 км і ліквідувавши окупанта

Постріл було здійснено зі снайперської гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм.

Днями бійці снайперського спецпідрозділу "Привид" встановили світовий рекорд із дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки - ціль була уражена на відстані 4000 метрів.

Про це повідомляє портал Defense Express.

Журналісти зазначають, що боєць поцілив із гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм на ціль двох окупантів на Покровському напрямку.

Цікаво, що попередній рекорд також належав українцям: нещодавно боєць підрозділу СБУ ліквідував ворога на відстані 3800 метрів із гвинтівки "Володар обріїв".

Гвинтівка "Алігатор" українського виробництва, її виготовляє харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Це магазинна гвинтівка калібру 14,5 мм із довжиною ствола 1200 мм, що забезпечує початкову швидкість кулі 980–1000 м/с.

Вага гвинтівки становить 25 кг, що є нормальною для такого калібру.

"При меншій вазі віддача була б значно відчутнішою, навіть з урахуванням дульного гальма та амортизаційної пружини у прикладі", - наголосили в Defense Express.

У 2021 році виробник заявляв, що максимальна дальність пострілу з "Алігатора" — 2 кілометри, а сама зброя позиціонувалася як засіб ураження неживих об’єктів.

"Саме тому такі гвинтівки й називали 'антиматеріальними'. Але життя показало зовсім інші вимоги й реальні можливості української зброї, які значно перевищили початкові оцінки творців", - зазначають аналітики.