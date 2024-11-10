Вартість Bitcoin оновила історичний максимум

Криптовалюта досягла позначки у $80 тисяч.

Біткоїн через вибори в США оновив історичний максимум, досягнувши позначки у 80 тисяч доларів.

Про це свідчать дані Coinmarketcap.

Сьогодні, 10 листопада криптовалюта зросла на 4,3% - до $79 771 і залишалася на рівні близько $79 000 станом на 14:05 у Сінгапурі.

Менші токени такі, як Cardano і мем - криптовалюта Dogecoin, також зросли.

Крім того, біткоїн збільшив семиденний приріст до понад 16% на тлі виборів президента США.

На початку року ми також писали, що у США після 10 років відмов вперше дозволили Bitcoin.