Рекорд Ярослави Магучіх зі стрибків у висоту офіційно визнаний світовим

Світовий рекорд Магучіх взяла в липні на етапі Діамантової ліги в Парижі, де українка змагалась з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Про це йдеться на сайті організації.

Світовий рекорд Магучіх взяла в липні на етапі Діамантової ліги в Парижі, де українка змагалась з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Обидві спортсменки з другої спроби подолали планку на 2,01 метра. Після цього Оліслагерс тричі провалилася на планці в 2,03 метра, але Магучіх взяла її з другої спроби.

Здобувши перемогу, Магучіх підняла планку до 2,07 метра і знову подолала її з другої спроби, зробивши це з достатнім запасом для встановлення рекорду України. Потім вона підняла планку до 2,10 м — на один сантиметр вище світового рекорду, встановленого Стефкою Костадіновою на Чемпіонаті світу 1987 року — і взяла її з першої спроби.

Після ратифікації Магучіх офіційно стала чинною володаркою світового рекорду — єдиною українкою в легкій атлетиці з активним найкращим результатом в історії. Востаннє серед українців це звання втримувала Наталія Добринська — у жіночому пʼятиборстві, перш ніж досягнення у 2023 році перевершила бельгійка Нафіссату Тіам.