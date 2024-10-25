Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Рекорд Ярослави Магучіх зі стрибків у висоту офіційно визнаний світовим

25 жовтня 2024, 09:15
Рекорд Ярослави Магучіх зі стрибків у висоту офіційно визнаний світовим
Фото: з вільних джерел
Світовий рекорд Магучіх взяла в липні на етапі Діамантової ліги в Парижі, де українка змагалась з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Про це йдеться на сайті організації.

Світовий рекорд Магучіх взяла в липні на етапі Діамантової ліги в Парижі, де українка змагалась з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Обидві спортсменки з другої спроби подолали планку на 2,01 метра. Після цього Оліслагерс тричі провалилася на планці в 2,03 метра, але Магучіх взяла її з другої спроби.

Здобувши перемогу, Магучіх підняла планку до 2,07 метра і знову подолала її з другої спроби, зробивши це з достатнім запасом для встановлення рекорду України. Потім вона підняла планку до 2,10 м — на один сантиметр вище світового рекорду, встановленого Стефкою Костадіновою на Чемпіонаті світу 1987 року — і взяла її з першої спроби.

Після ратифікації Магучіх офіційно стала чинною володаркою світового рекорду — єдиною українкою в легкій атлетиці з активним найкращим результатом в історії. Востаннє серед українців це звання втримувала Наталія Добринська — у жіночому пʼятиборстві, перш ніж досягнення у 2023 році перевершила бельгійка Нафіссату Тіам.

рекордЯрослава Магучіх

Останні матеріали

Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в Москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в Москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці у Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється