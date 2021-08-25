"Доступна іпотека 7%": банки видали 730 кредитів на 617 мільйонів

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, пише "Економічна правда".

При цьому, із загальної кількості 23,26% кредитів видали на первинному ринку, 76,74% - відповідно на вторинному.

Фото: Економічна правда

Загалом до уповноважених банків надійшло 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,32% становить первинний ринок і 77,68% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (33,2 %);

Київська обл. (30,8 %);

Харківська обл. (6,3 %);

Львівська обл. (5,8 %);

Рівненська обл. (4,3 %);

інші (19,6%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.