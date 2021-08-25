БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтаном на 25 серпня цього року уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 730 кредитів на загальну суму 617,51 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Доступна іпотека 7%": банки видали 730 кредитів на 617 мільйонів
Загалом до уповноважених банків надійшло 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн
Фото: budportal.lutsk.ua
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, пише "Економічна правда".
При цьому, із загальної кількості 23,26% кредитів видали на первинному ринку, 76,74% - відповідно на вторинному.
Фото: Економічна правда
Загалом до уповноважених банків надійшло 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,32% становить первинний ринок і 77,68% - вторинний.
Найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- м. Київ (33,2 %);
- Київська обл. (30,8 %);
- Харківська обл. (6,3 %);
- Львівська обл. (5,8 %);
- Рівненська обл. (4,3 %);
- інші (19,6%).
У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
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25 08 2021 16:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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