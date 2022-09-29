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ДСНС запустить систему оповіщення населення з 1 грудня

Українців інформуватимуть про реальні загрози на місцях
ДСНС запустить систему оповіщення населення з 1 грудня Фото: ДСНС
Тестування системи екстреного оповіщення Cell Broadcast завершене, надалі обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про реальні загрози на місцях
 
Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
 
“Ми завершили тестування по всій країні, яке проводили з 7 по 23 вересня. Всього за весь період тестування ми відправили у кожному регіоні вісім сповіщень”, - сказав він.
 
У подальшому, з грудня поточного року, обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Разом з повідомленнями надходитимуть інструкції стосовно подальших дій, розповів Примуш.
 
Після завершення військового стану екстрені сповіщення надсилатимуть обласні держадміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також, у разі потреби, є можливість надсилати такі сповіщення централізовано по всій Україні.
 
Примуш зазначив, що тестування нової системи екстрених сповіщень продемонструвало її ефективність, зокрема повідомлення до абонентів надходили впродовж 20-30 секунд.
 
“На початку тестування ми мали 41 відсоток покриття абонентів, зараз система досягла 67 відсотків - це досить непоганий показник. Нам вдалося налаштувати операційні системи більшості смартфонів і моделі телефонів, які були випущені після 2015 року. Зараз ми працюємо над тим, щоб сповіщення могли отримувати телефони більш старих версій”, - розповів посадовець.
 
Раніше повідомлялося, що ДСНС завершила тестування системи екстрених сповіщень про небезпеку.
 
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29 09 2022 16:25
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