Брат мера Івано-Франківська збив насмерть пішохода на переході
"Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний житель с. Марківці Тисменицького району. Перш за все, я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх. Зараз головне завдання - дочекатися результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію", - йдеться у Facebook Руслана Марцінківа, мера Івано-Франківська.
Пресслужба поліції Івано-Франківської області, своєю чергою, повідомила, що близько 09:30 в понеділок у Марківцях загинув чоловік 1955 р.н., який переходив дорогу по пішохідному переходу. Він отримав смертельні травми і помер в автомобілі швидкої допомоги.
Винуватцем ДТП названо 35-річного жителя Коломийського району (Роман Марцінків - івано-франківський депутат, але зареєстрований у селі Угорники), який перевищив швидкість за кермом мікроавтобуса Mercedes Sprinter і не пропустив пішохода.
За цим фактом розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відомий своїми неоднозначними ініціативами та заявами.
У квітні 2016 року під час маршу за традиційні сімейні цінності Марцінків заявив, що гей не може бути патріотом.
19 жовтня 2015 року в Івано-Франківську тодішній кандидат на посаду мера від "Свободи" Марцінків разом з кандидатом до міськради Олегом Капустяком взяли участь в освяченні ліфта. Така незвична форма проведення передвиборчої кампанії викликала шквал коментарів в соціальних мережах. Однак вже 18 листопада, освячений ліфт припинив працювати.
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