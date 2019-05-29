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Директор ДБР Труба звільнив чотирьох керівників

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба підписав накази про звільнення чотирьох керівників відомства
У наказах зазначається, що усі керівники звільнені "через невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені з шестимісячним терміном випробування.
Директор ДБР Труба звільнив чотирьох керівників Роман Труба. Фото: president.gov.ua

Зокрема, вона оприлюднила чотири накази від 28 травня поточного року про звільнення директора Територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника Другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника Фінансового управління Дениса Луцика і керівника Управління забезпечення діяльності Василя Титарчука, повідомила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

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29 05 2019 11:39
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