Директор ДБР Труба звільнив чотирьох керівників Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба підписав накази про звільнення чотирьох керівників відомства

У наказах зазначається, що усі керівники звільнені "через невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені з шестимісячним терміном випробування.

Роман Труба. Фото: president.gov.ua

Зокрема, вона оприлюднила чотири накази від 28 травня поточного року про звільнення директора Територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника Другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника Фінансового управління Дениса Луцика і керівника Управління забезпечення діяльності Василя Титарчука, повідомила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова у Facebook, йдеться в "Укрінформ". Читайте також: НАБУ порушило кримінальну справу про можливу держзраду голови ДБР

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