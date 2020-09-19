ЗДОРОВ'Я НОВИНИПрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 18 вересня сказав, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусної інфекції COVID-19. Він зазначив, що введення національного карантину є "крайнім заходом, який хто-небудь бажає".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу у Великобританії
"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими"
Фото: 15minut.org
Заяву Джонсона опубліковала The Independent, передає РБК - Україна.
За його словами, нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та в цілому по всій Європі.
"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими. Ми хочемо тримати економіку відкритою, хочемо, щоб бізнес розвивався", - сказав Джонсон.
В багатьох містах кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.
Нагадаємо, що 19 вересня в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало.
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