Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу у Великобританії

"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими"
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 18 вересня сказав, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусної інфекції COVID-19. Він зазначив, що введення національного карантину є "крайнім заходом, який хто-небудь бажає".
Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу у Великобританії Фото: 15minut.org

Заяву Джонсона опубліковала The Independent, передає РБК - Україна.

За його словами, нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та в цілому по всій Європі.

"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими. Ми хочемо тримати економіку відкритою, хочемо, щоб бізнес розвивався", - сказав Джонсон.

В багатьох містах кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Нагадаємо, що 19 вересня в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2020 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.