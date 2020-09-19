В Україні зафіксовано 3 240 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 3 240 нових випадків

19 вересня (станом на 9:00) в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало.

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Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5 200 випадків; Волинська область — 6 783 випадки; Дніпропетровська область — 3 878 випадків; Донецька область — 2 371 випадок; Житомирська область — 4 931 випадок; Закарпатська область — 9 110 випадків; Запорізька область — 2 829 випадків; Івано-Франківська область — 12 212 випадків; Кіровоградська область — 973 випадкіи; м. Київ — 19 140 випадків; Київська область — 7 611 випадків; Львівська область — 18 129 випадків; Луганська область — 735 випадків; Миколаївська область — 2 374 випадки; Одеська область — 11 205 випадків; Полтавська область — 1 461 випадок; Рівненська область — 11 015 випадків; Сумська область — 2 916 випадків; Тернопільська область — 11 016 випадків; Харківська область — 14 464 випадки; Херсонська область — 790 випадків; Хмельницька область — 4 481 випадок; Чернівецька область — 12 917 випадків; Черкаська область — 2 983 випадки; Чернігівська область — 3 188 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 381 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 237 045 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.

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