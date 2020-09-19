В Україні зафіксовано 3 240 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 200 випадків;
Волинська область — 6 783 випадки;
Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
Донецька область — 2 371 випадок;
Житомирська область — 4 931 випадок;
Закарпатська область — 9 110 випадків;
Запорізька область — 2 829 випадків;
Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
Кіровоградська область — 973 випадкіи;
м. Київ — 19 140 випадків;
Київська область — 7 611 випадків;
Львівська область — 18 129 випадків;
Луганська область — 735 випадків;
Миколаївська область — 2 374 випадки;
Одеська область — 11 205 випадків;
Полтавська область — 1 461 випадок;
Рівненська область — 11 015 випадків;
Сумська область — 2 916 випадків;
Тернопільська область — 11 016 випадків;
Харківська область — 14 464 випадки;
Херсонська область — 790 випадків;
Хмельницька область — 4 481 випадок;
Чернівецька область — 12 917 випадків;
Черкаська область — 2 983 випадки;
Чернігівська область — 3 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 381 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 237 045 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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