В Україні оновили зони карантину: що змінилось

Спільне рішення буде прийматися в разі завантаженості більше 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль

Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.

Відповідне рішення комісія прийняла 17 вересня, передає РБК - Україна.

У "червону зону" потрапили:

місто Чоп Закарпатської області; Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області; місто Бережани, Заліщіцькій, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Славута і Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області; Герцеівській і Кельменецький райони Чернівецької області; місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

Зазначимо, що згідно з новим зонуванням, рішення про "червону" зону, а також щодо посилення карантину приймається спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Спільне рішення буде прийматися в разі завантаженості більше 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж в 5 разів.

"Червона" зона

Заборонено: роботу громадського транспорту; відвідувати заклади освіти; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;.

"Помаранчева" зона

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правила зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

"Жовта" зона

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

"Зелена" зона

Серед заборон залишається: у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.