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В Україні оновили зони карантину: що змінилось

Спільне рішення буде прийматися в разі завантаженості більше 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль
Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.
В Україні оновили зони карантину: що змінилось УНІАН

Відповідне рішення комісія прийняла 17 вересня, передає РБК - Україна.

У "червону зону" потрапили:

  1. місто Чоп Закарпатської області;
  2. Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  3. місто Бережани, Заліщіцькій, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  4. місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
  5. місто Канів Черкаської області;
  6. Герцеівській і Кельменецький райони Чернівецької області;
  7. місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

Зазначимо, що згідно з новим зонуванням, рішення про "червону" зону, а також щодо посилення карантину приймається спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Спільне рішення буде прийматися в разі завантаженості більше 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж в 5 разів.

"Червона" зона

Заборонено: роботу громадського транспорту; відвідувати заклади освіти; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;.

"Помаранчева" зона

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правила зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

"Жовта" зона

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

"Зелена" зона

Серед заборон залишається: у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.

 

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18 09 2020 18:00
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