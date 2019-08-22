Ексголова Держслужби зайнятості очолила нову Держсоцслужбу

Кабінет Міністрів призначив начальницею Державної соціальної служби Марину Лазебну, яка у 2013-2014 роках керувала Державною службою зайнятості.

До Держслужби зайнятості вона працювала в Департаменті праці та зайнятості Мінсоцполітики, секретаріаті Кабміну і в Міністерстві економіки, повідомляє LB.ua.

Останнім часом, згідно з декларацією, займалася підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, що в онлайн-проєкті команди президента ВолодимираЗеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, в Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях.