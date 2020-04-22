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Ексміністр економіки пропонує запровадити в Україні базовий дохід на період карантину

Концепція базового доходу практикується у низці країн світу
Колишній міністр розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов запропонував на період карантину запровадити базовий дохід у розмірі 5 тисяч гривень.
Ексміністр економіки пропонує запровадити в Україні базовий дохід на період карантину Фото: Економічна правда

Базовий дохід передбачає, що кожному українцю — як тим, хто працює, так і пенсіонерам або підприємцям, буде виплачуватися по 5 тисяч гривень, повідомляє "Громадське".

"Я пропоную ввести мінімальний базовий дохід. Наприклад, в половину середньої зарплати (5000 грн). Тільки на період карантину. Для всіх", - заявив Милованов.

Він вважає, що продовження карантину до 11 травня не буде останнім, тому вже нині потрібно підтримувати економічну активність та людей, які постраждали від карантину.

Крім цього, Милованов запропонував перейти до режиму "таргетованого" карантину, коли обмеження запроваджуються для того, аби максимально знизити ймовірність зараження (до 2-3%), тобто є вибірковими.

Концепція базового доходу практикується у низці країн світу. Зокрема, 11 вересня 2018 року мешканці швейцарського села Рейнау проголосували на референдумі за отримання 2570 доларів щомісяця у вигляді базового доходу. Також про запровадження базового доходу для всіх громадян напередодні заговорили в Іспанії. Таке рішення можуть ухвалити на тлі пандемії коронавірусу.

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22 04 2020 16:21
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