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Екс-президент Єгипту Мурсі помер у суді

Мурсі втратив свідомість після судового засідання, де йому пред'явили звинувачення в шпигунстві
Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі, якого усунули від влади внаслідок військового перевороту у 2013 році, помер у суді.
Екс-президент Єгипту Мурсі помер у суді Мухаммед Мурсі. Фото: AFP

Інформацію подає BBC із посиланням на державне телебачення країни.

Згідно з інформацією, Мурсі втратив свідомість після судового засідання, де йому пред'явили звинувачення в шпигунстві, а пізніше помер. Йому було 67 років.

Нагадаємо, що  у 2013 році у Єгипті поліція заарештувала Мурсі та "захопила владу" в офісі "Аль-Джазіри".

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17 06 2019 21:55
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