CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі, якого усунули від влади внаслідок військового перевороту у 2013 році, помер у суді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-президент Єгипту Мурсі помер у суді
Мурсі втратив свідомість після судового засідання, де йому пред'явили звинувачення в шпигунстві
Мухаммед Мурсі. Фото: AFP
Інформацію подає BBC із посиланням на державне телебачення країни.
Згідно з інформацією, Мурсі втратив свідомість після судового засідання, де йому пред'явили звинувачення в шпигунстві, а пізніше помер. Йому було 67 років.
Нагадаємо, що у 2013 році у Єгипті поліція заарештувала Мурсі та "захопила владу" в офісі "Аль-Джазіри".
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