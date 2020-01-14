Електронна товарно-транспортна накладна: Мінінфраструктури запустило пілотний проєкт

За його словами, пілотний проєкт з е-ТТН розпочали для загальних груп товарів

В Україні кожного року друкується приблизно понад 500 млн накладних і їх копій. Це більше 120 повних 20-тонних фур із 1 мільйоном пачок паперу А4, кожна з яких у середньому коштує 70-80 грн. Додаймо до цього вартість пересилки оригіналу паперової накладної поштою - це ще десь 20-40 грн і втрачений час, не кажучи вже про друк і роботу відповідальної особи.

Міністерство інфраструктури запустило пілотний проєкт із впровадження єдиної електронної товарно-транспортної накладної, повідомляє "Економічна правда".

Про це у колонці для ЕП повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Товарно-транспортна накладна - це єдиний та обов’язковий для всіх учасників транспортного процесу документ, який підтверджує факт перевезення та доставки товарів, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

В Україні кожного року друкується приблизно понад 500 млн накладних і їх копій. Це більше 120 повних 20-тонних фур із 1 мільйоном пачок паперу А4, кожна з яких у середньому коштує 70-80 грн. Додаймо до цього вартість пересилки оригіналу паперової накладної поштою - це ще десь 20-40 грн і втрачений час, не кажучи вже про друк і роботу відповідальної особи.

Виходить понад 1 млрд грн витрат бізнесу щороку на паперові накладні, які в кінцевому рахунку оплачує кожен із нас, розраховуючись за придбаний товар", - підкреслив міністр.

За його словами, відомство хоче вирішити цю проблему та замінити паперову накладну на електронну.

"Ключова мета Міністерства інфраструктури України - це повна цифровізація транспортних послуг із одночасним забезпеченням сервісу найвищої якості.

Щоб логістика та відповідний сервіс були зручними та доступними, швидкими та надійними. Тому старт пілотного проекту із впровадження єдиної електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) є надважливим етапом", - написав він.

Криклій зазначив, що на транспортному порталі e-transport.gov.ua вже працює відповідний сервіс.

"На рівні Міністерства інфраструктури побудована центральна база даних е-ТТН, до якої вносяться данні від комерційних систем документообігу, які обслуговують вантажоперевізників.

Бізнес отримав зручну для використання е-ТТН і звільнився від ще одного паперового бюрократичного процесу, який, до того ж, зовсім не гарантував результат, але забирав дорогоцінний час і ресурси", - додав міністр.

За його словами, пілотний проєкт з е-ТТН розпочали для загальних груп товарів. Далі планують оцифрування товарно-транспортних накладних для підакцизних груп товарів.

Криклій серед переваг е-ТТН виділив, зокрема, наступні:

– пришвидшує бізнес-процеси та спрощує взаємодію між учасниками перевезень

– дозволяє облік автомобільних вантажних перевезень у єдиній системі;

– єдина точка доступу різних відомств до всіх реєстрів, які регулюють процес автомобільних вантажних перевезень;

– прискорює процес перевірки перевізника;

– отримання актуальної інформації з необхідних реєстрів у real-time;

– моніторинг діяльності контролюючих органів на місцях.

Голова Мінінфраструктури заявив, що після повної реалізації проекту е-ТНН в Україні для внутрішніх перевезень розпочнуть пілот із запровадження міжнародного формату e-CMR – електронної накладної для міжнародних вантажоперевезень.