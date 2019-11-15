Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Енергоспівтовариство виступило проти "правок Тимошенко" в закон про відокремлення "труби"

Про це йдеться в листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Януша Копача на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова
Про це йдеться в листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Януша Копача на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Енергоспівтовариство виступило проти "правок Тимошенко" в закон про відокремлення "труби" Фото: з вільних джерел

"Ми з глибоким занепокоєнням зазначаємо, що положення законодавства змінюються таким чином, що анбандлінг і сертифікація за моделлю незалежного оператора ГТС стають все менш імовірним", — йдеться в листі, передає "Економічна правда".

"Зокрема, ми хотіли б повідомити вам, що додавання термінів у тому числі інвестиції" та "уповноваженим міністерством" в змінену статтю 89 порушує європейське законодавство, оскільки це дає власнику системи передачі право втручатися в інвестиційні рішення системного оператора, що строго заборонено за моделлю незалежного оператора ГТС", — заявив Копач.

"Ми також повторюємо наші колишні побоювання, що без змін до Закону про Кабінет міністрів, прийнятих початковим Законом, анбандлінг і сертифікація відповідно до вимог Директиви ЄС та Закону про ринок газу будуть практично неможливими", — резюмували в Енергоспівтоваристві.

Нагадаємо, що Після запуску ринку електричної енергії ціни на неї в багатьох областях країни знизилися на 10-12%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2019 17:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.