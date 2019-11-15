Енергоспівтовариство виступило проти "правок Тимошенко" в закон про відокремлення "труби"

Про це йдеться в листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Януша Копача на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова

Про це йдеться в листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Януша Копача на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Ми з глибоким занепокоєнням зазначаємо, що положення законодавства змінюються таким чином, що анбандлінг і сертифікація за моделлю незалежного оператора ГТС стають все менш імовірним", — йдеться в листі, передає "Економічна правда".

"Зокрема, ми хотіли б повідомити вам, що додавання термінів у тому числі інвестиції" та "уповноваженим міністерством" в змінену статтю 89 порушує європейське законодавство, оскільки це дає власнику системи передачі право втручатися в інвестиційні рішення системного оператора, що строго заборонено за моделлю незалежного оператора ГТС", — заявив Копач.

"Ми також повторюємо наші колишні побоювання, що без змін до Закону про Кабінет міністрів, прийнятих початковим Законом, анбандлінг і сертифікація відповідно до вимог Директиви ЄС та Закону про ринок газу будуть практично неможливими", — резюмували в Енергоспівтоваристві.

Нагадаємо, що Після запуску ринку електричної енергії ціни на неї в багатьох областях країни знизилися на 10-12%