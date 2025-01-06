Енергосистема Придністров'я може повністю вийти з ладу

Спроби заощаджувати також не працюють.

У Придністров'ї дефіцит електроенергії складає 30%, тому через перенавантаження є ймовірність, що система повністю вийде з ладу.

Про це заявив держсекретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє портал NewsMaker.

Мінстр сказав, що у Придністров'ї після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже склав 30% від необхідного споживання. Жорсткі спроби його економити не допомагають.

Разом з тим, максимальне навантаження у Придністров'ї становить 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС - лише 154 МВт.

"Управління цим дефіцитом здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на лівому березі перевантажені", - додав він

Раніше ми повідомляли, що Придністровський регіон Молдови відмовився від допомоги Кишинева у закупівлі газу.