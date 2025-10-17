Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив із міністром енергетики США підтримку української енергосистеми

17 жовтня 2025, 10:45
Зеленський обговорив із міністром енергетики США підтримку української енергосистеми
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Зеленський розповів Райту про російські удари по українській енергетичній системі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вони обговорили підтримку української енергосистеми та потенційні спільні проєкти.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики", - повідомив президент.

Зеленський розповів Райту про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів.

"Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми. Для нас важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні", - зазначив глава держави.

війнаенергосистемаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється