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ПОЛІТИКА

Ердоган заявив про обережний підхід Туреччини до членства України в НАТО

25 вересня 2024, 16:05
Ердоган заявив про обережний підхід Туреччини до членства України в НАТО
Фото: Прямий
За словами Ердогана, США та інші країни НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО. При цьому частина країн нібито виступає проти українського членства.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю для NBC News.

За словами Ердогана, США та інші країни НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і приймаємо остаточне рішення відповідно", - заявив турецький лідер.

За його словами, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і прийде до остаточного рішення у цьому питанні.

У той же час Ердоган згадав, що відносини росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.

"У них (стосунках з рф - ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав він.

Зазначається, що під час зустрічі лідери України та Туреччини обговорювали двосторонні відносини між країнами, російсько-українську війну та мирні зусилля. Ердоган заявив, що з початку війни Анкара вірила у припинення конфлікту виключно "шляхом діалогу, зберігаючи територіальну цілісність і суверенітет України".

Раніше Ердоган заявляв, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, а його країна постійно підтримувала українську незалежність. Турецький президент назвав забезпечення безпеки та добробуту кримськотатарського народу одним із пріоритетів зовнішньої політики Анкари.

Реджеп Таїп ЕрдоганУкраїна - НАТО

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