Ердоган пригрозив Ізраїлю військовою операцією

Ердоган пригрозив Ізраїлю військовою операцією
Фото: Прямий
Ізраїльський депутат назвав його "мегаломанським диктатором".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість військових дій проти Ізраїлю, порівнявши потенційний сценарій із операціями Анкари в Карабасі та Лівії.

 Про це пише The Jerusalem Post.

Виступаючи на конференції азійських політичних партій у Стамбулі, Ердоган звинуватив Ізраїль у звірствах проти Палестини та Лівану. "Закривавлена мережа геноциду продовжує вбивати невинних дітей, жінок і цивільних без жодних правил чи принципів, ігноруючи всі людські цінності", – заявив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ердоган загострив риторику ще більше. "Як ми увійшли в Карабах, як ми увійшли в Лівію, так само ми можемо вчинити і тут. Ніщо нам не заважає. Нам просто потрібно бути сильними, щоб зробити ці кроки", – сказав турецький президент.

Ізраїль відповів різко

Міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху звинуватив Ердогана в лицемірстві, нагадавши про окупацію Північного Кіпру, ставлення до курдів та Вірменський геноцид. "Лицемірний Ердоган нікого не вразить цим цирком", – заявив він, назвавши турецького президента "мегаломанським диктатором" з "імперіалістичними амбіціями". Еліяху також натякнув на можливий повний розрив дипломатичних відносин із Туреччиною.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір відреагував ще грубіше, опублікувавши в соцмережах нецензурне звернення до Ердогана. У відповідь МЗС Туреччини назвало Нетаньягу "Гітлером нашого часу".

Напруження між країнами загострилося після того, як турецький суд висунув обвинувачення проти прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та 35 інших ізраїльських чиновників, включно з міністром оборони та міністром національної безпеки. Їх звинувачують у причетності до перехоплення "Газа-флотилії" Sumud у жовтні 2025 року, серед учасників якої була активістка Грета Тунберг. Прокуратура Стамбула кваліфікувала дії ізраїльської сторони як військову операцію проти цивільних у міжнародних водах.

