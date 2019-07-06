НОВИНИКомпанія Facebook заборонила завчасу встановлювати свої додатки на смартфонах виробництва китайської компанії Huawei.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook заборонив завчасне встановлення своїх додатків на нові смартфони Huawei
У власників старих телефонів додаток і далі працюватиме й оновлюватиметься
Фото: Reuters
"Facebook не дозволить Huawei завчасу встановлювати свої додатки на їхніх смартфонах", - повідомляє Reuters.
Власники смартфонів від Huawei все ще зможуть встановлювати і користуватися додатками Facebook, WhatsApp і Instagram і надалі отримувати оновлення через магазин Play Store. Однак на нових телефонах цієї компанії більше ці програми не будуть встановлюватися.
У той самий час у нових смартфонах Huawei все ще будуть встановлені додатки від Google.
Нагадаємо, що тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення.
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07 06 2019 16:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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