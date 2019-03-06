Huawei призупинила виробництво смартфонів

На думку експертів, без підтримки Foxconn та інших компаній, смартфони Huawei не зможуть конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю

Тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення.

На думку експертів, без підтримки Foxconn та інших компаній, смартфони Huawei не зможуть конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Engadget.

"Без офіційної підтримки Android (а, отже, офіційних додатків Google) або підтримки партнерів по обладнанню, таких як Qualcomm, телефони Huawei не будуть такими привабливими за межами Китаю", - зазначаэться у повідомленні.

У самій Foxconn відмовилися від коментарів. Huawei також не відповідає на запити про коментарі.

Нагадаємо, що у Державному департаменті заявили, що США не зможуть співпрацювати та обмінюватися інформацію з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies Co Ltd.

Також Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies. Компанія Huawei, у свою чергу подала до суду проти уряду США.

6 грудня доньку засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештували в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.

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