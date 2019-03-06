Huawei призупинила виробництво смартфонів
На думку експертів, без підтримки Foxconn та інших компаній, смартфони Huawei не зможуть конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Engadget.
"Без офіційної підтримки Android (а, отже, офіційних додатків Google) або підтримки партнерів по обладнанню, таких як Qualcomm, телефони Huawei не будуть такими привабливими за межами Китаю", - зазначаэться у повідомленні.
У самій Foxconn відмовилися від коментарів. Huawei також не відповідає на запити про коментарі.
Нагадаємо, що у Державному департаменті заявили, що США не зможуть співпрацювати та обмінюватися інформацію з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies Co Ltd.
Також Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies. Компанія Huawei, у свою чергу подала до суду проти уряду США.
6 грудня доньку засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештували в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.
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