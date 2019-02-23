Філарет попросив УГКЦ відмовитися від наміру провести літургію у Святій Софії
"Це незвичайне явище, тому що Українська греко-католицька Церква ніколи не служила Божественну Літургію в центрі Українського православ'я - соборі Святої Софії. Якщо станеться ця подія, то вона викличе спротив з боку православних українців", - заявив Філарет.
Він додав, що ця подія схожа на те, якби хтось із православних предстоятелів звершив літургію у Соборі святого апостола Петра в Римі.
Патріарх також припустив, що цю подію з метою провокації може використовувати Росія, щоб нашкодити українському народу і закликав Святослава відмовитися від проведення паломництва і здійснення літургії в соборі Святої Софії.
Філарет також висловив надію, що Українська православна церква і Українська греко-католицька церква і надалі розвиватимуть свої хороші відносини в дусі взаємної поваги і любові і будуть спільно служити на благо українського народу.
Раніше повідомлялося, що священнослужителі УГКЦ мають намір провести прощу і богослужіння в соборі Святої Софії в Києві 7 квітня 2019 року.
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