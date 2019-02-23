Філарет попросив УГКЦ відмовитися від наміру провести літургію у Святій Софії

На його думку, подія викличе спротив з боку православних українців

Почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із закликом не проводити літургію в православному Софійському Соборі в Києві.

"Це незвичайне явище, тому що Українська греко-католицька Церква ніколи не служила Божественну Літургію в центрі Українського православ'я - соборі Святої Софії. Якщо станеться ця подія, то вона викличе спротив з боку православних українців", - заявив Філарет.

Він додав, що ця подія схожа на те, якби хтось із православних предстоятелів звершив літургію у Соборі святого апостола Петра в Римі.

Патріарх також припустив, що цю подію з метою провокації може використовувати Росія, щоб нашкодити українському народу і закликав Святослава відмовитися від проведення паломництва і здійснення літургії в соборі Святої Софії.

Філарет також висловив надію, що Українська православна церква і Українська греко-католицька церква і надалі розвиватимуть свої хороші відносини в дусі взаємної поваги і любові і будуть спільно служити на благо українського народу.

Раніше повідомлялося, що священнослужителі УГКЦ мають намір провести прощу і богослужіння в соборі Святої Софії в Києві 7 квітня 2019 року.