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Філіппіни незабаром відкриються для вакцинованих туристів

Дозвіл в'їзду туристів з країн "зеленої" зони або територій, більшість населення яких вакциновано, а також з низьким рівнем інфікування, набагато допоможе у наших зусиллях щодо відновлення
Філіппіни схвалили план, що дає змогу найближчим часом дозволити в'їзд іноземним туристам, вакцинованим від COVID-19.
Філіппіни незабаром відкриються для вакцинованих туристів Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Reuters. 
 
Це відбувається на тлі того, як інші країни Південно-Східної Азії зробили кроки для ослаблення обмежень на поїздки.
 
У міністерстві туризму заявили, що цільова група з коронавірусу "в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів" з країн з низьким рівнем зараження COVID-19, але керівні принципи мають бути доопрацьовані.
 
"Дозвіл в'їзду туристів з країн "зеленої" зони або територій, більшість населення яких вакциновано, а також з низьким рівнем інфікування, набагато допоможе у наших зусиллях щодо відновлення", – заявила міністр туризму Бернадетт Ромуло-Пуйят.
 
Філіппіни включають до свого "зеленого" списку схвалених країн, з-поміж інших, Японію, Китай, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Індію.
 
Сусідні країни – Таїланд, В'єтнам, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур та Індонезія – також оголосили про різний ступінь відкриття останніми тижнями після прогресу у вакцинуванні місцевого населення.
 
Через коронавірусні обмеження у 2020 році Філіппіни, відомі своїм дайвінгом та тисячами тропічних островів, прийняли майже 1,4 млн відвідувачів порівняно з майже 8,2 млн у 2019 році, тобто на 83% менше іноземних туристів.
 
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19 11 2021 11:50
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