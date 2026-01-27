Фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив у короткий список британської премії BAFTA

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова потрапив до короткого списку британської премії BAFTA.

Окрім стрічки Чернова до шортліста у категорії "Документальні фільми" потрапили:

Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні. Ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.

Зазначимо, що у 2024 році в категорії «Документальне кіно» перемогла стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

"2000 метрів до Андріївки" — це нова робота режисера Мстислава Чернова. Події у фільмі розгортаються під час українського контрнаступу у 2023 році.

Режисер слідує за взводом, якому поставили завдання — звільнити село Андріївка на Донеччині, пройшовши через невеликий ліс. Однак що далі бійці просуваються, то більше розуміють, що ця війна може ніколи не закінчитися.