Фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив у короткий список британської премії BAFTA
27 січня 2026, 17:05
Фото: hollywoodreporter.com
Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні.
Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова потрапив до короткого списку британської премії BAFTA.
Про це повідомили на сайті премії.
Окрім стрічки Чернова до шортліста у категорії "Документальні фільми" потрапили:
- "Апокаліпсиси у тропіках" (Apocalypse In The Tropics), Петра Коста;
- "Приховування» (Cover-Up), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус;
- "Містер Ніхто проти путіна" (Mr Nobody Against Putin), Павло Таланкін і Девід Боренштейн;
- "Ідеальна сусідка" (Perfect Neighbour), Гіта Гандбгір.
Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні. Ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.
Зазначимо, що у 2024 році в категорії «Документальне кіно» перемогла стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
"2000 метрів до Андріївки" — це нова робота режисера Мстислава Чернова. Події у фільмі розгортаються під час українського контрнаступу у 2023 році.
Режисер слідує за взводом, якому поставили завдання — звільнити село Андріївка на Донеччині, пройшовши через невеликий ліс. Однак що далі бійці просуваються, то більше розуміють, що ця війна може ніколи не закінчитися.