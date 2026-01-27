Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив у короткий список британської премії BAFTA

27 січня 2026, 17:05
Фільм
Фото: hollywoodreporter.com
Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні.
Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова потрапив до короткого списку британської премії BAFTA.
 
Про це повідомили на сайті премії.
 
Окрім стрічки Чернова до шортліста у категорії "Документальні фільми" потрапили:
  • "Апокаліпсиси у тропіках" (Apocalypse In The Tropics), Петра Коста;
  • "Приховування» (Cover-Up), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус;
  • "Містер Ніхто проти путіна" (Mr Nobody Against Putin), Павло Таланкін і Девід Боренштейн;
  • "Ідеальна сусідка" (Perfect Neighbour), Гіта Гандбгір.
 
Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні. Ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.
 
Зазначимо, що у 2024 році в категорії «Документальне кіно» перемогла стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
 
"2000 метрів до Андріївки" — це нова робота режисера Мстислава Чернова. Події у фільмі розгортаються під час українського контрнаступу у 2023 році.
 
Режисер слідує за взводом, якому поставили завдання — звільнити село Андріївка на Донеччині, пройшовши через невеликий ліс. Однак що далі бійці просуваються, то більше розуміють, що ця війна може ніколи не закінчитися.

 

війна в Україні

