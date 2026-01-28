Фіцо відреагував на публікацію, у якій писали про його слова щодо психіки Трампа

Фіцо заявив, що відкидає "брехню ненависницького, пробрюссельського ліберального порталу", і заговорив про спроби політичного замаху на лідерів США і Словаччини.

"Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не завадило Politico поширювати брехню", – заявив він.

Фіцо стверджує, що не виступав на неформальному саміті у Брюсселі, як і інші прем'єр-міністри. Він зазначає, що відкрито критикував цей саміт, його підготовку і проведення. Він також заперечує, що неформально спілкувався з будь-ким із лідерів ЄС щодо свого візиту до США.

Прем'єр Словаччини заявив, що згоден із багатьма стратегіями президента США, але з деякими – ні.

Він звинуватив видання у спробі "зруйнувати конструктивні відносини Словаччини з усіма куточками світу".