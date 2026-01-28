Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Роберт Фіцо повідомив лідерам ЄС, що був шокований психічним станом Трампа під час зустрічі в Мар-а-Лаго

28 січня 2026, 11:11
Роберт Фіцо повідомив лідерам ЄС, що був шокований психічним станом Трампа під час зустрічі в Мар-а-Лаго
Фото: news.yahoo.com
Прем’єр-міністра Словаччини занепокоїла манера, в якій із ним говорив президент США, повідомили виданню європейські дипломати.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив лідерам ЄС на саміті минулого тижня, що зустріч із Дональдом Трампом залишила в нього відчуття шоку через психічний стан президента США.
 
Про це розповіли виданню Politico п’ятеро європейських дипломатів, поінформованих про цю розмову.
 
Як зазначає Politico, Роберт Фіцо — один із небагатьох лідерів ЄС, який часто підтримує позицію Трампа щодо "слабкостей" Європи, — був стурбований "психологічним станом" президента США, зазначили двоє дипломатів. За їхніми словами, Фіцо використав слово "небезпечний", описуючи враження від поведінки американського президента під час особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.
 
Розмова Фіцо з європейськими колегами відбулася в Брюсселі 22 січня на полях екстреного саміту ЄС, скликаного для обговорення трансатлантичних відносин після погроз Трампа захопити Ґренландію. Під час цієї зустрічі лідери намагалися знизити напруженість після того, як президент США напередодні відмовився від погрози запровадити мита проти низки європейських країн через це питання.
 
Як зазначили дипломати, словацький прем’єр зробив свої зауваження не під час офіційних круглих столів, а в окремому неформальному колі розмов між деякими лідерами та керівниками інституцій ЄС. Втім публічно після зустрічі в Мар-а-Лаго Фіцо у відео на Facebook вихвалявся своєю зустріччю з президентом США та висловлював підтримку підходу Вашингтона до війни росії проти України. 
 
Фіцо у відео не згадав ні претензії Трампа на Ґренландію, ні операцію із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро на початку січня.
 
Рік тому Фіцо виступав на Конференції консервативних політичних дій і заявив американцям, що "ваш президент робить Європі велику послугу". Представники Фіцо не відповіли на численні запити про коментар.

 

