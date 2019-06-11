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Фонд гарантування продає офіс "Імексбанку" в Одесі

Початкова ціна лоту – 113,69 млн гривень
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, які перебувають на балансі АТ "Імексбанк".
Фонд гарантування продає офіс "Імексбанку" в Одесі Фото: kompromat1.info

Про це йдеться у пресрелізі фонду, передає "Економічна правда".

Зазначається, що на відкриті виставлено комплекс будівель загальною площею 2334,6 м кв. Також на торги виставили 548 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, офісні меблі та приладдя, кондиціонери).

Нерухоме майно розташоване в Приморському районі міста Одеса за адресою: проспект Шевченка, будинок 8А.  

Торги відбудуться 8 листопада 2019 року за англійською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 113,69 млн грн. Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 листопада до до 20:00.

Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ "Імексбанк".

Нагадаємо, що "Промінвестбанк", який є дочірньою структурою російського державного "Внєшекономбанку", з 1 грудня 2019 припиняється обслуговування платіжних карт міжнародної платіжної системи MasterCard, емітованих в рамках карткових продуктів банку. Такий крок пояснюється зміною стратегії банку, який анонсував поступове припинення співпраці з фізичними особами.

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06 11 2019 11:40
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