Фонд гарантування продає офіс "Імексбанку" в Одесі
Про це йдеться у пресрелізі фонду, передає "Економічна правда".
Зазначається, що на відкриті виставлено комплекс будівель загальною площею 2334,6 м кв. Також на торги виставили 548 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, офісні меблі та приладдя, кондиціонери).
Нерухоме майно розташоване в Приморському районі міста Одеса за адресою: проспект Шевченка, будинок 8А.
Торги відбудуться 8 листопада 2019 року за англійською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.
Початкова ціна лоту – 113,69 млн грн. Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 листопада до до 20:00.
Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ "Імексбанк".
Нагадаємо, що "Промінвестбанк", який є дочірньою структурою російського державного "Внєшекономбанку", з 1 грудня 2019 припиняється обслуговування платіжних карт міжнародної платіжної системи MasterCard, емітованих в рамках карткових продуктів банку. Такий крок пояснюється зміною стратегії банку, який анонсував поступове припинення співпраці з фізичними особами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?