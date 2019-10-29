"Промінвестбанк" почав поступово припиняти співпрацю з фізичними особами
Повідомлення про те, що "Промінвестбанк" припиняє з 1 грудня обслуговувати картки платіжної системи MasterCard, опубліковане на сайті банку. У ньому зазначається, що рахунки, відкриті в "Промінвестбанку", будуть і надалі обслуговуватися згідно з договором, за винятком проведення операцій, ініційованих за допомогою платіжних карток MasterCard.
Агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника банку повідомила, що "Промінвестбанк" поступово припиняє роботу з фізичними особами, передає Zaxid.net.
"Банк змінює свою стратегію: ми поступово припиняємо роботу з фізичними особами", – сказав представник банку.
Нагадаємо, що за 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 мільярда гривень чистого прибутку – у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 мільярда гривень).
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