"Промінвестбанк" почав поступово припиняти співпрацю з фізичними особами

"Промінвестбанк", який є дочірньою структурою російського державного "Внєшекономбанку", з 1 грудня 2019 припиняється обслуговування платіжних карт міжнародної платіжної системи MasterCard, емітованих в рамках карткових продуктів банку. Такий крок пояснюється зміною стратегії банку, який анонсував поступове припинення співпраці з фізичними особами.

Повідомлення про те, що "Промінвестбанк" припиняє з 1 грудня обслуговувати картки платіжної системи MasterCard, опубліковане на сайті банку. У ньому зазначається, що рахунки, відкриті в "Промінвестбанку", будуть і надалі обслуговуватися згідно з договором, за винятком проведення операцій, ініційованих за допомогою платіжних карток MasterCard.

Агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника банку повідомила, що "Промінвестбанк" поступово припиняє роботу з фізичними особами, передає Zaxid.net.

"Банк змінює свою стратегію: ми поступово припиняємо роботу з фізичними особами", – сказав представник банку.

Нагадаємо, що за 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 мільярда гривень чистого прибутку – у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 мільярда гривень).