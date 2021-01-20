Фондовий ринок в Україні може повноцінно запрацювати у 2023 році

На засіданні Кабміну 20 січня голова Нацкомісії з цінних паперів представив проєкт меморандуму щодо створення в Україні міжнародного фінансового центру - повний запуск планується восени 2023 року.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв зазначив, що створення меморандуму стало можливим завдяки прийняттю закона №738 у 2019 році щодо спрощення залучення іноземних інвестицій і нових фінансових інструментів, пише "Економічна правда".

"УМФЦ стане інтегрованою в українську правову систему та надасть рівні можливості та переваги локальним та міжнародним учасникам", - зазначає Хромаєв.

Зазначається, що цей проєкт дозволить впровадити прозорі правила на ринку та підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу на міжнародній арені. Також серед позитивних наслідків створення УМФЦ є збільшення іноземних інвестицій та інтеграція з ринками ЄС.

Основними товарами в Україні Хромаєв назвав енергетичну та аграрну продукцію, завдяки чому "Україна зможе стати потужним гравцем східної Європи та чорноморського регіону", а також стати повноцінним товарним хабом.

УМФЦ за проєктом включає в себе 5 установ: Консультативну раду, Бюро зв'язків з інвесторами, Арбітражний центр, Універсальну біржу та Фінансово-інфраструктурний холдинг. До Арбітражного центру будуть залучені як українські, так і міжнародні судді, аби забезпечити фахове регулювання суперечок між сторонами.

Восени 2023 року очікується повноцінний запуск, хоча, як зазначає голова Нацкомісії, вже активно ведеться співпраця з партнерами та розробляється нормативна база.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що меморандум може бути винесено на голосування уряду вже під час наступного засідання Кабміну.

"Фондовий ринок - це те, що є в усіх наших успішних сусідів. Тому його створення є одним із пріоритетів Уряду. Адже це означатиме додаткові фінансові інструменти для внутрішнього та зовнішнього інвестора", - прокоментував прем’єр у своєму Telegram.

Раніше повдомлялося, що Шмигаль планує за рік вийти на створення фондового ринку