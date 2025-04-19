Ford призупинив постачання авто до Китаю через мита — CNN

Американські бренди втрачають вплив на китайському ринку.

Американський автовиробник Ford призупинив постачання машин до Китаю після запровадження Пекіном 125-відсоткових тарифів на імпорт товарів зі США.

Про це повідомив представник компанії у коментарі для CNN.

"Ми скоригували експорт зі США до Китаю на тлі поточних тарифів", ‒ зазначили у Ford.

Минулого року компанія експортувала до Китаю приблизно 5 500 автомобілів, що суттєво менше за середній показник у 20 000 одиниць на рік, зафіксований у попереднє десятиліття. Проте американський експорт становить лише незначну частину загального обсягу продажів компанії на китайському ринку. Щороку Ford реалізує близько 400 000 легкових і вантажних автомобілів у Китаї, більшість із яких виробляється безпосередньо на території країни на підприємствах, що належать спільним компаніям з місцевими партнерами.

Як вказують журналісти, американські компанії втрачають позиції на найбільшому автомобільному ринку світу, оскільки місцеві бренди активно розвиваються, а попит дедалі більше зміщується на користь електромобілів. У цих умовах китайські автовиробники стають дедалі конкурентоспроможнішими.

Попри високі мита, Ford продовжує імпортувати до США позашляховик Lincoln Nautilus, який виготовляється в Китаї. Це наразі єдина модель, яку компанія постачає зі свого китайського виробництва. На автомобілі, ввезені з КНР, діють мита в розмірі 25%, а загальна ставка на китайські товари сягає 145%.

Водночас нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про можливість тимчасового звільнення деяких автовиробників від дії 25-відсоткових мит. На тлі цієї заяви акції провідних американських автомобільних компаній показали зростання: котирування Ford і Stellantis піднялися приблизно на 3%, а акції General Motors зросли на 4%.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп підняв мита на китайські товари до 145%,одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн. Це спонукало Пекін підняти мита на американські товари до 125%. Торгівля за таких тарифів неможлива.

Нещодавно Трамп пригрозив Китаю підвищенням мит до 245%.