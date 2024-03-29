Франція посилить безпеку Олімпіади через загрозу теракту

Франція подала запит до 45 країн про допомогу у військових і поліцейських місіях.

Франція попросила приблизно 45 країн надати кілька тисяч додаткових військових, поліцейських і цивільного персоналу для посилення безпеки під час цьогорічних Олімпійських ігор, які відбудуться влітку в Парижі. Це сталося після того, як минулого тижня у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози на тлі стрілянини в Crocus City Hall.

Про це повідомляє Reuters.

Під час Олімпіади країна планує щодня залучати близько 45 тисяч своїх поліцейських та інших представників сил безпеки, 20 тисяч співробітників приватної охорони і близько 15 тисяч військових.

Франція подала запит до 45 країн про допомогу у військових і поліцейських місіях — від механізованих і кінних бригад, експертів з фальсифікації документів, фахівців з розмінування, спеціалістів з боротьби з безпілотниками та кінологічних команд.

Напередодні Польща заявила, що надає Франції війська, зокрема кінологів. Раніше Німеччина оголосила, що також зробить свій внесок.

За словами дипломатів, інші європейські союзники, зокрема Велика Британія та Італія, також візьмуть участь і нададуть, серед іншого, десятки поліцейських для допомоги в патрулюванні вулиць. За словами джерел інформагентства, Ізраїль і США також посприяють у посиленні безпеки в Парижі під час Олімпіади. Співрозмовник у французькому уряді повідомив, що готові допомогти вже 35 країн.

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі Crocus City Hall. За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло 143 людини.

А вже на наступний день "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.