Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Франція посилить безпеку Олімпіади через загрозу теракту

29 березня 2024, 21:56
Франція посилить безпеку Олімпіади через загрозу теракту
Фото: usatoday.com
Франція подала запит до 45 країн про допомогу у військових і поліцейських місіях.

Франція попросила приблизно 45 країн надати кілька тисяч додаткових військових, поліцейських і цивільного персоналу для посилення безпеки під час цьогорічних Олімпійських ігор, які відбудуться влітку в Парижі. Це сталося після того, як минулого тижня у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози на тлі стрілянини в Crocus City Hall.

Про це повідомляє Reuters.

Під час Олімпіади країна планує щодня залучати близько 45 тисяч своїх поліцейських та інших представників сил безпеки, 20 тисяч співробітників приватної охорони і близько 15 тисяч військових.

Франція подала запит до 45 країн про допомогу у військових і поліцейських місіях — від механізованих і кінних бригад, експертів з фальсифікації документів, фахівців з розмінування, спеціалістів з боротьби з безпілотниками та кінологічних команд.

Напередодні Польща заявила, що надає Франції війська, зокрема кінологів. Раніше Німеччина оголосила, що також зробить свій внесок.

За словами дипломатів, інші європейські союзники, зокрема Велика Британія та Італія, також візьмуть участь і нададуть, серед іншого, десятки поліцейських для допомоги в патрулюванні вулиць. За словами джерел інформагентства, Ізраїль і США також посприяють у посиленні безпеки в Парижі під час Олімпіади. Співрозмовник у французькому уряді повідомив, що готові допомогти вже 35 країн.

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі Crocus City Hall. За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло 143 людини.

А вже на наступний день "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.

Франціяолімпіадатеракт в рф

Останні матеріали

Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється