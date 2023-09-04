Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування в Україні
Про це представництво послів G7 написало в X (Twitter).
"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", – йдеться в дописі.
ВРУ планує ухвалити закон про відновлення електронного декларування до початку жовтня.
Наразі до законопроєкту про відновлення електронного декларування під час воєнного стану (№9534) подано 567 правок.Нагадаємо, що ще в червні G7 надала Україні рекомендації щодо реформ, серед яких було відновлення декларування.