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Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування в Україні

04 вересня 2023, 08:41
Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування в Україні
Посли G7 привітали прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні.

Про це представництво послів G7 написало в X (Twitter).

"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", – йдеться в дописі.

ВРУ планує ухвалити закон про відновлення електронного декларування до початку жовтня. 

Наразі до законопроєкту про відновлення електронного декларування під час воєнного стану (№9534) подано 567 правок.

Нагадаємо, що ще в червні G7 надала Україні рекомендації щодо реформ, серед яких було відновлення декларування.
декларуванняG7

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