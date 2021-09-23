ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗгідно з дослідженням, проведеним в Університетській лікарні Тампере (Фінляндія), чим довше дитина з батьками проводила час біля екрану, тим повільніше розвивався її словниковий запас.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гаджети можуть уповільнити розвиток словникового запасу дитини
Це дослідження ще раз засвідчило те, що розвиток дитини залежить від того, наскільки багато нею займаються батьки. Що і як вони роблять разом
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Yle.
Учені вивчали дітей віком від 1,5 до 2 років. У дослідженні взяли участь 1 667 сімей.
"Це дослідження ще раз засвідчило те, що розвиток дитини залежить від того, наскільки багато нею займаються батьки. Що і як вони роблять разом", - каже дослідник Мар'я Асікайнен.
Використання батьками електронних гаджетів також може вплинути на розвиток мовних навичок у дітей. Наприклад, постійне миготіння пристроїв, на думку Асікайнен, звужує зміст розмови і спільного дозвілля.
Учені дійшли також висновку, що словниковий запас у дитини розвивався повільніше, якщо батьки з нею щодня не читали книжки.
Як повідомлялося, у доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) "Діти в цифровому світі" йдеться, що диджиталізація дає дітям по всьому світу безліч шансів, проте водночас криє в собі небезпеку і ризики. Так, через інтернет існуючий соціальний та економічний розрив може стати ще більшим.
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