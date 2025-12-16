Гарантії безпеки, відновлення і Донбас: що заявив Зеленський після переговорів у Берліні

Окрім американських гарантій, 15 грудня в Берліні обговорювали безпекові зобов’язання від "Коаліції охочих Європа+", до якої входять Канада та інші партнери поза межами Європи.

У ніч проти 16 грудня президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів, зосередившись на "мирному плані" та підсумках переговорів 15—16 грудня в Берліні між Україною, США та європейськими партнерами.

За словами президента, з "мирного плану" вже прибрали деструктивні пункти. "Це не означає, що він ідеальний, але це дуже робоча версія", — зазначив Зеленський. Наразі Україна розраховує на п’ять окремих документів у взаємодії зі США.

Частина домовленостей стосується гарантій безпеки — затвердженого Конгресом США аналога статті 5 Північноатлантичного договору. Президент наголосив, що Україна знає про позитивне ставлення більшості американських конгресменів до цієї ідеї. Також сторони обговорюють так званий «пакет стримування», який включає питання озброєння, підготовки військових, комплектації, фінансування та чисельності армії. Раніше в межах 20-пунктного плану йшлося про 800 тисяч українських військових у мирний час.

Окрім американських гарантій, 15 грудня в Берліні обговорювали безпекові зобов’язання від "Коаліції охочих Європа+", до якої входять Канада та інші партнери поза межами Європи.

Другий блок домовленостей присвячений відновленню України. Київ і Вашингтон ведуть переговори щодо фінансування та створення спеціального фонду. Вперше на такому рівні було порушено питання українських переселенців: за оцінками, компенсації та програми повернення можуть коштувати $70—80 мільярдів. За словами Зеленського, американська сторона сприймає ці аргументи. Детальний план відновлення ще не готовий, але сторони, за його словами, «наближаються» до нього.

Окремо президент наголосив на необхідності підтримки сімей загиблих військових. Україна, за його словами, нестиме цю фінансову відповідальність у будь-якому разі, але міжнародна допомога дозволила б пришвидшити процес.

Зеленський підкреслив, що Україна не визнає Донбас російським ані де-юре, ані де-факто, і консенсусу щодо цього питання наразі немає.

Очікується, що документи доопрацюють у найближчі дні. Після цього США проведуть консультації з російською стороною, а переговорні команди можуть зустрітися у США вже 20—21 грудня. Далі розглядатиметься можливість зустрічі на рівні лідерів, щонайменше з президентом США.

Серед інших заяв президента — очікування Україною €40—45 мільярдів щорічно з заморожених російських активів у форматі репараційної позики (загалом €150—200 мільярдів) як «плану Б» у разі продовження війни. Також Зеленський підтвердив підтримку ідеї різдвяного перемир’я, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також будь-яких ініціатив щодо припинення вогню, зокрема в енергетичній сфері.

Водночас президент зазначив, що наразі не йдеться про проведення референдуму щодо мирної угоди, аби не ускладнювати життя українців додатковими рішеннями в умовах війни.