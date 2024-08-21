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Гарріс офіційно стала кандидаткою на пост президента США від демократів

21 серпня 2024, 10:11
Гарріс офіційно стала кандидаткою на пост президента США від демократів
Вона стала першою кольоровою жінкою, яка стала номінантом від американської політичної партії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла номінацію на пост кандидата в президенти від Демократичної партії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Камала Гарріс виступила по відеозв'язку з Вісконсина, після того як делегати Демократичного національного з'їзду провели урочисту перекличку в Чикаго.

"Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед", - заявила вона.

Вона уже стала офіційним номінантом партії на посаду президента на початку цього місяця, отримавши більшість голосів під час віртуального голосування.

Гарріс стала першою кольоровою жінкою, яка стала номінантом від американської політичної партії. 

В цей четвер, 22 серпня,  в останній день з'їзду, вона виголосить свою промову.

Кандидатуру Гарріс підтримав і нинішній президент США Джо Байден, який знявся з виборів на початку місяця.

Рішення президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів негайно викликало реакцію у багатьох світових лідерів. Здебільшого європейські лідери висловлюють підтримку і розуміння.

 

 

Вибори в СШАКамала Гарріс

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