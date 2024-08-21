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Гарріс за місяць передвиборчої кампанії зібрала $500 млн – Reuters

21 серпня 2024, 11:19
Гарріс за місяць передвиборчої кампанії зібрала $500 млн – Reuters
Зібрана віцепрезиденткою сума є безпрецедентною.

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала 500 мільйонів доларів з моменту, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Про це пише агентство Reuters.

Видання пише, що зібрана Гарріс сума безпрецедентна і такою, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами, що відбудуться 5 листопада.

Чотири джерела  розповіли агенції, що ця сума була зібрана на користь Гарріс усього за чотири тижні, відколи вона вступила в перегони 21 липня.

Гроші на передвиборчу кампанію мають важливе значення для реклами та агітації, які допомагають привести людей на виборчі дільниці і переконати виборців, які не визначилися, проголосувати на користь кандидата.

За перший тиждень своєї кампанії Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів, і швидко здобула підтримку, аби стати кандидатом від Демократичної партії.

Ще в липні команда Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів. За даними кампанії це стало найшвидшим подоланням цього порогу збору коштів в історії.

Кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа заявила, що в липні вона зібрала 138,7 мільйона доларів, а її готівкові кошти склали 327 мільйонів доларів.

Ми також писали, що Гарріс офіційно стала кандидаткою на пост президента США від демократів.

 

Вибори в СШАКамала Гарріс

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