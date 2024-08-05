Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента

Очікують, що Гарріс оголосить про свій вибір у вівторок, 6 серпня.

Імовірна кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзем.

Про це пише Reuters, посилаючись на обізнані джерела.

Очікують, що Гарріс оголосить про свій вибір у вівторок, 6 серпня. Поки невідомо, чи ухвалила вона остаточне рішення, зазначають джерела Reuters.

Вибір кандидата у віцепрезиденти — це одне з найважливіших питань у передвиборчій кампанії Гарріс. Вдало обрати віцепрезидента важливо, щоб успішно кинути виклик республіканцям Дональду Трампу та Джеймсу Девіду Венсу.

51-річний Джош Шапіро — популярний губернатор штату Пенсильванія, який обовʼязково взяти для перемоги у виборах США. Крім того, він умілий оратор, який знає, як достукатися до селян, а це завжди було слабким місцем демократів. А ще Шапіро може стати першим віцепрезидентом-євреєм у той час, як Гарріс прагне стати першою жінкою-президенткою США.

Тим часом 60-річний Тім Волз — колишній вчитель і військовий Національної гвардії США, губернатор штату Міннесота. Він зможе обійти Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.

Цієї неділі віце-президент США Камала Гарріс запускає кампанію, щоб залучити на свій бік виборців-республіканців, яких відлякує кандидатура Дональда Трампа.