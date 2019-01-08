Гендиректор "1+1" Ткаченко готовий стати міським головою Києва
"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", — сказав Ткаченко щодо можливості балотування в очільники Києва, йдеться в "НВ".
"Питання не в тому, хочу я балотуватися або не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п’ять років втрачених можливостей. Я не виключаю такого варіанту", — сказав Ткаченко, додавши, що у такому випадку "життя киян могло б поліпшити позбавлення від сірих, корупційних схем і смотрящих".
"У Києві — тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей — Вадим Столар, Максим Микита", — підсумував він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розглядає кількох претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
Керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.
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