Геннадій Лапіцький: "Довгострокова оренда землі агровиробникам не вигідна"

Цього року Кабмін має передати 141 громаді землі сільськогогосподарського призначення, які знаходяться за їхніми межами. Торік 650 ОТГ вже отримали 1,5 млн га таких земель

Експерти схвалили таку передачу, адже вона виводить землекористування із тіні. Також назвали сім схем використання державних земель. Одна із них – емфітевзис: довгострокова оренда. Представник агробізнесу Геннадій Лапіцький каже, що емфітевзис більше вигідний громадам та пайовикам, яким належить земля, а не агровиробникам.

"Емфітевзис - це альтернатива довгострокового використання земельних ділянок фермерами та агрохолдингами. Вони часто роками користуються землями пайовиків й не завжди платять їм відповідну ціну. Таким чином стають земельними феодалами. Але завдяки емфітевзису власники паїв матимуть можливість отримати за довгострокове використання їхньої землі повноцінну оплату. Справа в тім, що умови договору емфітевзису мають прирівнюватись до ринкової вартості земельної ділянки. Також громади, які отримають у власність землі поза їхніми межами, зможуть надати їх в оренду агробізнесу й наповнити бюджет", - пояснює Геннадій Лапіцький.

Статистики укладання довгострокових емфітевзисів немає. Хоча термін стає все більш відомим і кількість таких договорів збільшується.

"Агробізнесу краще не укладати договір про емфітевзис, а дочекатися зняття мораторію на продаж землі. Договір про емфітевзис менш формалізований ніж передбачає укладання стандартного договору короткострокової оренди. Це, з одного боку зменшує обмеження для землекористувача, але й несе певні ризики з огляду на тривалість таких договорів", - уточнює Геннадій Лапіцький.

Довідка:

Геннадій Лапіцький, фермер, в обробітку якого паї людей у шести селах Володарського району. Господарює на своїй землі, де й народився і нині живе. Побудував елеватор, який працює на альтернативній енергетиці. Створив ТОВ "Сільгосптехніка Нова" із сучасним парком сільгосптехніки. Взяв у свій парк на повне безкоштовне обслуговування всі шкільні автобуси Володарки. Працювати почав одразу після закінчення школи. Пройшов шлях від підсобника на будівництві до заступника директора Усть-Кутської нафтобази в Іркутській області. Закінчив індустріальний інститут. Повернувся на Україну у 1987 році. З того часу працював на різних посадах у Володарці. У 2000 році працював заступником начальника транспортного управління Державного Управління Справами. Згодом зайнявся агробізнесом. Створив майже 50 робочих місць, оновив об'єкти місцевої інфраструктури. Мають з дружиною двох дітей і онуку.