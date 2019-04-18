Геннадій Лапіцький: "Довгострокова оренда землі агровиробникам не вигідна"
"Емфітевзис - це альтернатива довгострокового використання земельних ділянок фермерами та агрохолдингами. Вони часто роками користуються землями пайовиків й не завжди платять їм відповідну ціну. Таким чином стають земельними феодалами. Але завдяки емфітевзису власники паїв матимуть можливість отримати за довгострокове використання їхньої землі повноцінну оплату. Справа в тім, що умови договору емфітевзису мають прирівнюватись до ринкової вартості земельної ділянки. Також громади, які отримають у власність землі поза їхніми межами, зможуть надати їх в оренду агробізнесу й наповнити бюджет", - пояснює Геннадій Лапіцький.
Статистики укладання довгострокових емфітевзисів немає. Хоча термін стає все більш відомим і кількість таких договорів збільшується.
"Агробізнесу краще не укладати договір про емфітевзис, а дочекатися зняття мораторію на продаж землі. Договір про емфітевзис менш формалізований ніж передбачає укладання стандартного договору короткострокової оренди. Це, з одного боку зменшує обмеження для землекористувача, але й несе певні ризики з огляду на тривалість таких договорів", - уточнює Геннадій Лапіцький.
Довідка:
Геннадій Лапіцький, фермер, в обробітку якого паї людей у шести селах Володарського району. Господарює на своїй землі, де й народився і нині живе. Побудував елеватор, який працює на альтернативній енергетиці. Створив ТОВ "Сільгосптехніка Нова" із сучасним парком сільгосптехніки. Взяв у свій парк на повне безкоштовне обслуговування всі шкільні автобуси Володарки. Працювати почав одразу після закінчення школи. Пройшов шлях від підсобника на будівництві до заступника директора Усть-Кутської нафтобази в Іркутській області. Закінчив індустріальний інститут. Повернувся на Україну у 1987 році. З того часу працював на різних посадах у Володарці. У 2000 році працював заступником начальника транспортного управління Державного Управління Справами. Згодом зайнявся агробізнесом. Створив майже 50 робочих місць, оновив об'єкти місцевої інфраструктури. Мають з дружиною двох дітей і онуку.
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