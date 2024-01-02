Генсек Ради Європи засудила ракетну атаку росії по Україні
Вона наголосила, що удари по цивільних об'єктах та особах прирівнюють до воєнних злочинів.
Про це генсек Ради Європи написала в соцмережі X (Twitter).
"Безперервні атаки росії на Україну неприйнятні. Навмисний напад на цивільних осіб або цивільні об'єкти прирівнюється до воєнних злочинів і серйозних порушень міжнародного права", - йдеться в дописі.
Також президентка Молдови засудила черговий масований ракетний удар росії по Україні.
А президент Литви заявив, що українці творять чудеса з поставленою ППО, але їм потрібно більше.
Нагадаємо, сьогодні вночі найбільшого удару зазнав Київ, росія випустила сотню ракет різних типів.