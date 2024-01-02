Генсек Ради Європи засудила ракетну атаку росії по Україні

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич назвала неприйнятними постійні атаки росії на Україну.

Вона наголосила, що удари по цивільних об'єктах та особах прирівнюють до воєнних злочинів.

Про це генсек Ради Європи написала в соцмережі X (Twitter).

"Безперервні атаки росії на Україну неприйнятні. Навмисний напад на цивільних осіб або цивільні об'єкти прирівнюється до воєнних злочинів і серйозних порушень міжнародного права", - йдеться в дописі.

Також президентка Молдови засудила черговий масований ракетний удар росії по Україні.

А президент Литви заявив, що українці творять чудеса з поставленою ППО, але їм потрібно більше.

Нагадаємо, сьогодні вночі найбільшого удару зазнав Київ, росія випустила сотню ракет різних типів.