Президент Литви Гітанас Науседа зробив заяву після чергової масованої атаки росії по Києву та Харкову.

Він закликав надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це Науседа написав в соцмережі X (Twitter), додавши відео після атаки Києва.

"Сьогодні ранок жителів Києва вкотре почався з авіаударів рф по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування і кремлівський тероризм тривають. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО Україні зараз!" - йдеться в дописі.

Нагадаємо, наприкінці року Литва надала нову військову допомогу Україні. Країна передала польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.