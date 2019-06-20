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Геращенко не балотуватиметься до Ради

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що не має наміру балотуватися у народні депутати на виборах до парламенту цього року
Водночас він заявив, що не йде з української політики.
Геращенко не балотуватиметься до Ради Фото: unian.net

“Робота в парламенті була для мене великим професійним викликом і школою життя одночасно. Я прийняв рішення не висувати свою кандидатуру для участі у дострокових виборах до Верховної Ради”, - написав написав Геращенко у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

“Я продовжу роботу по зміцненню української держави, і надалі зосереджуся на проєктах у сфері національної безпеки, оборони, реформи правоохоронної та судової системи аналітичного центру «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого я являюся. Це буде інтелектуальна, часто невидима неозброєним оком, боротьба з російською агресією, ворожою пропагандою і загрозою реваншу”, - додав Геращенко.

Нагадаємо, конституційний суд України визнав законним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, що 11 червня  Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради.

Під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.

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20 06 2019 20:13
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