Глава МЗС Німеччини пообіцяв постійно нагадувати Росії зобов'язання, як члена ПАРЄ

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у своїй офіційній заяві щодо членства Росії у Раді Європи закликав Росію якнайшвидше сплатити свій членський внесок в організацію та уникнув згадки про дії Росії щодо України

Маас привітав компромісне рішення про повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи і зазначив, що Росія повинна зробити "свій конструктивний внесок у цей компроміс".

"Ми будемо і надалі нагадувати Росії про зобов’язання, які вона взяла на себе, ставши членом Ради Європи", - наголосив Гайко Маас. Заява Мааса у вівторок опублікована на сайті німецького дипломатичного відомства, інформує "Європейська правда".

Він зазначив, що до таких належить "якнайшвидше відновлення сплати Росією членських внесків".

"Також до них належить дотримання Росією стандартів, виконувати які вона зобов’язалась відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод", - додав Маас.

Німецький міністр нічого не згадав про агресію РФ в Україні та окупацію Криму, після якої російську делегацію у 2014 році позбавили повноважень у ПАРЄ.

Маас додав, що тепер важливо розробити механізм, за допомогою якого відповідно до Уставу можна буде накладати санкції на окремі держави, коли вони здійснюють неправомірні кроки.

"Парламентська асамблея відіграє тут важливу роль. Нові правила зміцнять Раду Європи", - додав міністр.

Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посадупропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Пізніше стало відомо, що рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити.

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