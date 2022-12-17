Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Глава поліції Польщі розповів подробиці вибуху "подарунка з України" у його кабінеті

17 грудня 2022, 14:49
Глава поліції Польщі розповів подробиці вибуху
Фото: Google
Головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик, якого госпіталізували після вибуху подарованого в Україні гранатомету, уперше розповів про деталі вибуху в штаб-квартирі поліції у Варшаві.
Шимчик поспілкувався з RMF 24.
 
Як з'ясували журналісти RMF FM в одного з членів польської делегації, що відвідувала Київ, генерал Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами української сторони, були використані.
 
Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Він виглядав як довга труба, закрита з двох боків пінополістиролом. Його перетворили на динамік. Клименко, як розповів один із членів делегації, навіть увімкнув музику, щоб продемонструвати його роботу. Українці запевнили, що всередині не було вибухових матеріалів.
 
Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України генералом Сергієм Круком. Після зустрічі заступник Крука Дмитро Бондар провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, у тому числі снаряди та міни.
 
Наприкінці, прощаючись, Бондар також подарував Шимчику подарунок - ідентичний тубус гранатомета. Цей, щоправда, не був перероблений у динамік, але українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний. Вони також сказали, що його можна перевозити без якихось документів, і що він коштує стільки ж, скільки брухт. 
 
За словами джерела, делегація повернулася до Варшави машиною, а отримані подарунки Шимчик залишив у задній частині його кабінету.
 
Глава польської поліції, у свою чергу, розповів, що наступного дня після повернення він хотів перекласти подарунки. Як тільки він перемістив один із гранатометів вертикально на підлогу, буквально за секунду пролунав вибух.
 
"Вибух був потужним – сила удару пробила підлогу та пошкодила стелю з іншого боку", - розповів Шимчик.
 
Військові експерти кажуть, що такий гранатомет не міг вистрілити сам собою - якщо тільки він не був пошкоджений.  Але також можливо, що начальник поліції міг натиснути на якусь частину пускової трубки, яка не була ретельно перевірена.
 
Польщаінциденти

Останні матеріали

Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Переклад iPress – 17 грудня 2022, 11:17
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється