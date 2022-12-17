Глава поліції Польщі розповів подробиці вибуху "подарунка з України" у його кабінеті

Головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик, якого госпіталізували після вибуху подарованого в Україні гранатомету, уперше розповів про деталі вибуху в штаб-квартирі поліції у Варшаві.

Шимчик поспілкувався з RMF 24.

Як з'ясували журналісти RMF FM в одного з членів польської делегації, що відвідувала Київ, генерал Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами української сторони, були використані.

Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Він виглядав як довга труба, закрита з двох боків пінополістиролом. Його перетворили на динамік. Клименко, як розповів один із членів делегації, навіть увімкнув музику, щоб продемонструвати його роботу. Українці запевнили, що всередині не було вибухових матеріалів.

Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України генералом Сергієм Круком. Після зустрічі заступник Крука Дмитро Бондар провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, у тому числі снаряди та міни.

Наприкінці, прощаючись, Бондар також подарував Шимчику подарунок - ідентичний тубус гранатомета. Цей, щоправда, не був перероблений у динамік, але українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний. Вони також сказали, що його можна перевозити без якихось документів, і що він коштує стільки ж, скільки брухт.

За словами джерела, делегація повернулася до Варшави машиною, а отримані подарунки Шимчик залишив у задній частині його кабінету.

Глава польської поліції, у свою чергу, розповів, що наступного дня після повернення він хотів перекласти подарунки. Як тільки він перемістив один із гранатометів вертикально на підлогу, буквально за секунду пролунав вибух.

"Вибух був потужним – сила удару пробила підлогу та пошкодила стелю з іншого боку", - розповів Шимчик.

Військові експерти кажуть, що такий гранатомет не міг вистрілити сам собою - якщо тільки він не був пошкоджений. Але також можливо, що начальник поліції міг натиснути на якусь частину пускової трубки, яка не була ретельно перевірена.