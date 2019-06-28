Глава ПЦУ порівняв Конституцію з Біблією
"Дорогі брати і сестри! Вітаю Вас з Днем Конституції України. Ми як християни керуємося в житті законом Божим - Біблією, а як громадяни своєї країни дотримуємося Основного закону держави - Конституції", - заявив митрополит Епіфаній, повідомляє LB.ua
Він також нагадав, що в преамбулі Основного закону "йдеться про те, що Верховна Рада України прийняла його від імені українського народу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Цю відповідальність за справедливість, рівність і розвиток незалежної демократичної держави несе кожен громадянин України, адже коли хтось не дотримується заповідей Божих, то руйнує душу, а якщо зневажає закони державні - шкодить власній країні".
Глава ПЦУ закликав усіх поважати права і свободи, "які надані нам Господом і гарантовані Конституцією".
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський закликав громадян знати, дотримуватися та поважати Конституцію України.
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