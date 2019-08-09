Глава СБУ відреагував на поїздки Медведчука в Росію
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.
У кінці серпня депутати Верховної Ради України із фракції "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабінович відвідали українських політв’язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха в московському СІЗО "Лефортово".
Нагадаємо, що 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35.
Відзначимо, що незважаючи на масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців. Зокрема - кримський активіст Олексій Чірній, засуджений у справі так званих "українських диверсантів" Андрій Захтей, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський.
Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар.
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