Глава СБУ відреагував на поїздки Медведчука в Росію

Відповідаючи на питання про те, чи приймав участь Медведчук у переговорному процесі з обміну, глава СБУ сказав: "Ні, всі його поїздки у Росію були його особистою PR-ініціативою"

Глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Російської Федерації Віктор Медведчук не був залучений до процесу обміну полонених і їздив до Росії самостійно.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

У кінці серпня депутати Верховної Ради України із фракції "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабінович відвідали українських політв’язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха в московському СІЗО "Лефортово".

Нагадаємо, що 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35.

Відзначимо, що незважаючи на масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців. Зокрема - кримський активіст Олексій Чірній, засуджений у справі так званих "українських диверсантів" Андрій Захтей, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський.

Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар.