CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКліматичні зміни та вирубка лісів змушують мавп, лемурів та інших приматів, які переважно живуть на деревах, частіше спускатися на землю у пошуках їжі, води та притулку.
Глобальне потепління змушує мавп і лемурів злазити з дерев: результати дослідження
Фото: ALAMY
Про пише Independent.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжнародна група науковців подивилася понад 150 000 годин відеоспостережень за 15 видами лемурів і 32 видами мавп у 68 локаціях.
Дослідники виявили, що примати, які жили в більш спекотному середовищі та з меншою кількістю рослин, більш охоче спускалися на землю, а мавпи та лемури, які жили ближче до людей, робили це значно менше. Вчені припускають, що присутність людини може заважати адаптації цих видів до змін клімату.
Результати також показали, що примати, які споживають менше фруктів і живуть у великих соціальних групах, швидше за все, спускатимуться на землю.
Перебування на землі, ймовірно, може «помʼякшити» для деяких приматів ефект від зникнення лісів і глобального потепління. Але науковці попереджають, що це не допоможе менш адаптованим видам.
"Хоча подібні екологічні умови та особливості видів могли вплинути на попередні еволюційні зрушення деревних приматів, у тому числі гомінінів, до наземного життя, очевидно, що нинішні темпи вирубки лісів і зміни клімату ставлять під загрозу більшість видів приматів", — сказав журналістам співавтор дослідження з Університету Оксфорд Брукс Джузеппе Донаті.
Нагадаємо, що за даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.
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11 10 2022 18:07 МЕДІА
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